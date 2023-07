La promotion de la Légion d’Honneur pour l’emploi, la formation, les RH, la fonction publique au JO du 14 juillet 2022

AEF info publie une sélection de nominations et promotions dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur et de l’Ordre national du Mérite, prévues par des décrets du président de la République parus au Journal officiel du 14 juillet 2022, concernant les acteurs de l’emploi, de la formation, des RH et de la fonction publique. La promotion civile rassemble 329 personnes. 27,7 % des décorés appartiennent au domaine économique, 22 % au secteur public, 18,3 % œuvrent dans le domaine santé-social humanitaire, 11,3 % dans l’enseignement et la recherche et 6,7 % sont des élus et assimilés.