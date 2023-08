Le soutien aux systèmes de formation professionnelle et d’apprentissage est au cœur de l’activité de France compétences, comme le souligne le rapport 2022 de l’institution publique. L’an passé, cette mission a été menée au travers de deux types d’actions : des actions de régulation, notamment via la révision des NPEC, et l’outillage des acteurs du système. Si France compétences se félicite d’avoir renforcé sa mission de régulation du système de formation, elle annonce qu’elle "compte encore renforcer ses capacités d’analyse et de contrôle dans une optique de qualité".