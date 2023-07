Un projet de décret précise les modalités d’application des périodes de mise en situation en milieu professionnel

Un projet de décret "précise le cadre général dans lequel sont réalisées les périodes de mise en situation en milieu professionnel et les modalités particulières des périodes prescrites au bénéfice de salariés en contrat aidé ou exerçant dans une structure d’insertion par l’activité économique". Ce texte, soumis au CNE , mercredi 16 juillet 2014, fait suite à la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale qui a créé ces périodes pour remplacer les "évaluations en milieu de travail" et les "périodes d’immersion" précédemment en vigueur.