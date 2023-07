DEPP. Magda Tomasini, inspectrice générale de l’Insee, est nommée directrice de l’évaluation, de la prospective et de la performance du MENJ et du MESR à compter du 15 juillet 2023 (lire sur AEF info). DIRECTEUR DE L’ENCADREMENT. Raphaël Muller, conseiller référendaire à la Cour des comptes, est nommé directeur de l’encadrement, secrétaire général adjoint du MENJ, du MESR et MSJOP, en remplacement de Pierre Moya, appelé à d’autres fonctions, à compter du 19 juillet 2023....