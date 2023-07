Le plafond prévisionnel des dépenses pour 2024 de la Mires (Mission interministérielle "recherche et enseignement supérieur") atteint 31,8 Md€, soit 1 Md€ de plus que dans le cadre de la LFI 2023, selon un document publié par le ministère de l’Économie et des Finances, le 16 juillet 2023. Cette hausse vise à financer la mise en œuvre de la LPR (loi de programmation de la recherche), ainsi que les mesures en faveur de la vie étudiante, dont la revalorisation des bourses sur critères sociaux.