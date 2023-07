"Aujourd’hui, les tensions sont apaisées et chacun connaît ses finalités." Dix mois après être arrivée à la tête de la direction interministérielle du numérique, marquée par un contexte managérial sensible, Stéphanie Schaer fait le point dans une interview à AEF info, mi-juillet 2023, sur sa nouvelle feuille de route, établie en concertation avec les équipes, et présente la stratégie numérique de l’État. Nouvelles méthodes de travail, partage des données, accompagnement des ministères, mais aussi recrutement et fidélisation des talents dans un marché concurrentiel, les défis auxquels doit faire face la Dinum sont aussi nombreux que variés. Stéphanie Schaer présente sa méthode pour faire de la Dinum un maillon essentiel de la réussite des politiques publiques. Elle vise "un État plus simple, plus proactif dans les démarches en ligne, et plus efficace".