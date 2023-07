Pour Emmanuel Duflos, passé de la direction de Centrale Lille à celle de l’EPF en mars dernier, "la différence, c’est le mécano institutionnel", dit-il dans un entretien avec AEF info, en juillet 2023. "Les outils permis par une fondation privée sont par exemple ceux de l’emprunt ou de la fixation de droits de scolarité, ce qui donne plus de liberté et des leviers d’action". Le nouveau président de la Cdefi entend engager l’EPF, "start-up qui a bien grandi", "dans une démarche qualité, en formalisant des process", "diversifier ses ressources et tirer davantage parti des appels à projets de l’État, comme les CMA", et mieux valoriser la recherche. Il veut aussi "poursuivre la stratégie d’implantation territoriale" de l’EPF, à commencer par l’ouverture d’une antenne à Saint-Nazaire à la rentrée, avant de réceptionner un tout nouveau campus de 3 450 m² en 2025, pour un coût de 8,5 M€.