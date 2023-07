Le Doubs va se doter d’un GIP insertion et élargir le panel des bénéficiaires de l’accompagnement global

Le Doubs a été le premier département à mettre en place l’accompagnement global, en 2014. Aujourd’hui, près de la moitié des bénéficiaires qui sont sortis du dispositif sont soit en emploi, soit en formation. Le bilan plutôt "positif" incite Pôle emploi et le conseil départemental à étendre l’accompagnement global à d’autres publics que ceux qu’ils ont jusqu’alors ciblés. L’objectif est d’augmenter de 10 % par an le nombre des prescriptions. Les jeunes de moins de 25 ans, notamment, en bénéficieront en plus grand nombre, sur prescription des missions locales avec lesquelles le département et Pôle emploi vont se coordonner dans le cadre d’un GIP insertion. Ce GIP, qui sera créé avant fin 2017, a vocation à pallier "une absence de coordination entre les acteurs (de l’insertion et de l’emploi, ndlr) qui est flagrante", souligne Bernard Rach, DGA du département en charge du pôle solidarités.