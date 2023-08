Alors que "le risque aujourd’hui est le 'chacun pour soi' ", le PUI "doit permettre aux acteurs déjà présents sur un site de définir une vision et une ambition commune et de mener des actions de manière plus visible", assure à AEF info Katia Cargnelli Barral, conseillère "transfert de technologie" au sein du pôle "Connaissances" du SGPI, mi-juillet 2023. Elle fait le point sur la sélection des PUI, les ajustements à apporter en fonction des subventions accordées – "le total des budgets demandés ayant dépassé d’environ 100 M€ l’enveloppe prévue", et leur évaluation à deux ans. En outre, elle revient sur le modèle des Satt, estimant qu’il ne faut pas "remettre en cause tout ce qui a été fait depuis 10-12 ans, même si des maladresses ont pu être observées parfois dans le passé." Elle considère néanmoins que "quelques-unes ne fonctionnent pas bien" et souhaite "travailler pour les transformer".