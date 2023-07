"François Adam est nommé directeur des achats de l’État à l’administration centrale du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique à compter du 16 août 20", annonce Bercy dans un communiqué ce jeudi 13 juillet 2023. Il succède à Michel Grevoul, nommé pour sa part conseiller maître à la Cour des comptes. Diplômé de Polytechnique et ancien élève de l’ENA (promotion Marc Bloch, 1995-1997), il était auparavant directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages au ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. "En professionnalisant la fonction achat, la Direction des achats de l’État favorise la mutualisation des achats publics dans un souci d’efficacité", commente Bercy, soulignant le développement d’une commande publique favorisant "davantage les produits les plus vertueux sur le plan environnemental".