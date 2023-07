Le ministre de la Santé et de la Prévention a présenté, jeudi 13 juillet 2023 en Conseil des ministres, une communication relative à la préparation de l’été dans le système de santé et au bilan de la feuille de route depuis janvier 2023. Rappelant que "l’accès aux soins est un enjeu majeur pour l’ensemble de nos concitoyens", François Braun a présenté "les mesures d’anticipation de la période estivale, dans la droite ligne des organisations déjà mises en place l’été dernier qui avaient permis de soutenir notre système de santé et ses personnels et de limiter les recours non justifiés aux services d’urgence."