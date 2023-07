Le directeur général du GPIS-GIE, Michaël Sibilleau, est nommé préfet délégué pour l’égalité des chances auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône, en conseil des ministres, jeudi 13 juillet 2023. Il prendra ses nouvelles fonctions à compter du 21 août. Arrivé en 2020 à la direction du groupement chargé de surveiller le parc social parisien, Michaël Sibilleau indiquait à AEF info avoir permis "la mise à nu d’un système déviant à la tête duquel se trouvait un délégué syndical" en 2021 (lire sur AEF info). Il a également impulsé plusieurs chantiers de modernisation, en dotant le GPIS d’un système d’information "particulièrement innovant et d’un nouveau poste de commandement (lire sur AEF info), et a étendu l’activité du groupement dans la petite couronne de Paris (lire sur AEF info).