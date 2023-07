Fabienne Balusso, actuellement préfète de la Haute-Vienne, est nommée, ce jeudi 13 juillet 2023 en conseil des ministres, secrétaire générale adjointe, directrice de la modernisation et de l’administration territoriale à l’administration centrale du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, à compter du 21 août 2023. Elle remplace à ce poste Olivier Jacob qui, lui, prendra le poste de directeur général des outre-mer à la même date. À noter que la DMAT est devenue la DMATES au 1er janvier 2023, avec l’ajout dans ses attributions de l’encadrement supérieur de l’administration territoriale. Fabienne Balusso, diplômée de l’IEP de Lyon et titulaire d’un DESS ressources humaines, a commencé sa carrière à l’administration pénitentiaire (en RH notamment) avant de devenir sous-préfète en 2008. Elle a notamment été chargée de la politique de la mobilité au sein de la DMAT de 2013 à 2016.