La Commission européenne et la Banque européenne d’investissement annoncent, mercredi 12 juillet 2023, la création d’Hera Invest, un financement de 100 M€ complétant le programme InvestEU, "pour soutenir la R&D face aux plus urgentes menaces transfrontières pour la santé", soutenu par le programme EU4Health. "À l’heure actuelle, les entreprises européennes ont des difficultés à accéder à des financements publics et privés suffisants pour développer et intensifier le déploiement de solutions de pointe dans le domaine des sciences de la santé et de la vie", explique la Commission. Via Hera Invest, qui est une initiative phare de l’Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire, la BEI octroiera des prêts d’amorçage-investissement couvrant jusqu’à 50 % du coût total des projets.