À compter du 24 juillet 2023, l’ex-directeur du programme Action cœur de ville à l’ANCT devient préfet de la Somme. Alors que l’équipe ACV a déjà été remaniée au sein de l’agence (lire sur AEF info), Rollon Mouchel-Blaisot achève actuellement sa mission de mobilisation du foncier industriel, auprès des ministres de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et de l’Industrie (lire sur AEF info). Titulaire d’une maîtrise de droit des affaires et diplômé de l’IEP de Paris, Rollon Mouchel-Blaisot a multiplié les postes en préfecture avant d’être nommé directeur général de l’AMF en 2010. Un poste qu’il occupe jusqu’en février 2018 et sa nomination en tant que directeur du programme de revitalisation des villes moyennes, après en avoir assuré la préfiguration. Parallèlement, il a également piloté le déploiement des opérations de revitalisation de territoire.