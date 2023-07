Le CA de l’université de Lille a adopté le 29 juin 2023, par 29 voix "pour", 5 "contre" et 2 abstentions, son 1er budget rectificatif 2023. L’EPE compte finir l’année sur un déficit de 19,66 M€, compensé par un prélèvement sur le fonds de roulement. C’est 7 M€ de moins que ce que prévoyait le budget initial (lire sur AEF info). Cette amélioration s’explique par une baisse des dépenses de fonctionnement (-3,3 M€) et par une hausse des recettes (+4,3 M€ dont 2,3 M€ pour la formation continue et l’apprentissage). "Nous dessinons une trajectoire de retour à l’équilibre en 2026", indique Étienne Peyrat, 1er VP, interviewé par AEF info. "L’espoir initial était de réduire encore le déficit cette année mais les mesures de l’État, sur le point d’indice et la revalorisation des enseignants du secondaire dans le supérieur, compliquent l’équation car elles ne sont pas compensées", regrette-t-il.