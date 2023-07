"Les critiques sur le système de formation continue des enseignants découlent moins d’un problème de moyens que de qualité et de pilotage", estime le sénateur Gérard Longuet (LR, Meuse) dans un rapport d’information rendu public le 11 juillet 2023. Il faudrait selon lui "un système d’information plus adapté" dans l’Éducation nationale pour "suivre le parcours de formation des enseignants tout au long de leur carrière". Le sénateur identifie deux autres axes d’amélioration : renforcer le dispositif d’évaluation de la formation continue et en "faire un véritable outil de GRH du ministère".