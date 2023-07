L’université de Limoges recevra les 21 et 22 août 2023 les présidents et recteurs des huit autres partenaires de EUPeace, l’alliance européenne emmenée par l’université allemande de Marbourg. Sélectionné en juillet (lire sur AEF info) après deux candidatures, ce consortium se propose de former les citoyens de demain à cultiver la paix, la justice et l’inclusion. En son sein, l’université de Limoges dispose du 3e budget le plus important (2,3 millions sur un total alloué de 14,4 M€) ; elle aura en charge le dossier de l’internationalisation de la formation des enseignants.