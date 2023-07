Quelques semaines après la publication du rapport du COR (lire sur AEF info), le comité de suivi des retraites (CSR) a également remis son avis sur la trajectoire du système depuis l’adoption du PLFRSS. Le CSR acte à son tour les effets "partiels" de la réforme sur la résorption des déficits, qui pourraient à l’avenir "subsister ou réapparaître" et qui nécessiteraient donc "le moment venu d’activer de nouvelles mesures". Mais le CSR plaide pour une temporisation et appelle en premier lieu à revoir le cadre de construction des hypothèses et à réfléchir à un pilotage du système plus souple.