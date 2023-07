Les sénateurs Marie-Noëlle Lienemann (CRCE, Paris) et Jean-Baptiste Lemoyne (RDPI, Yonne) ont émis plusieurs recommandations à l’égard de l’ESR dans un rapport sur l’intelligence économique présenté mercredi 12 juillet 2023 (lire sur AEF info). Ils suggèrent notamment de créer un "observatoire des influences étrangèreset de leurs incidences" sur l’ESR,associant universitaires et administrations. Par ailleurs, la sensibilisation à l’IE dans les formations destinées aux ingénieurs, aux cadres commerciaux, aux chercheurs et aux directeurs doit être davantage intégrée, car elle demeure "insuffisante" en France. Ils préconisent également une formation continue adaptée aux dirigeants d’entreprise et complétée par des stages obligatoires en entreprise, ainsi qu’un enseignement obligatoire en IE dans les écoles de la fonction publique, de commerce et d’ingénieur et une sensibilisation à l’université. Enfin dans les domaines de la recherche, de la technologie et du droit, les deux sénateurs proposent d’intégrer des formations spécialisées dans le domaine.