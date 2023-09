Le réseau Polytech - composé de 20 écoles d’ingénieurs post-bac - passe à la vitesse supérieure en matière de formation des enseignants et des personnels aux enjeux de la transition écologique. D’abord, en organisant une formation de deux jours en juillet dernier pour "poser le problème de manière transdisciplinaire", expliquent à AEF info Lionel Torres, directeur référent de la commission Transition écologique et sociétale du réseau, Jean-Louis Bantignies, animateur de la commission et Emmanuel Perrin, coordinateur du réseau, lors d’un entretien le 13 juillet 2023. Autre chantier : revoir tous les syllabus des enseignements en les fléchant vers les 17 ODD. "Le réseau Polytech a la capacité de passer à l’échelle, car nous avons des dispositifs très intégrés, une forte entente entre les écoles, et une aptitude à se mobiliser sur des projets", estime Emmanuel Perrin.