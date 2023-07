En 2021, un enseignant perçoit en moyenne 2 590 € nets par mois, 2 710 € lorsqu’il est à temps complet, et 1 870 € à temps partiel ou incomplet. Ce sont surtout le statut, le corps et les fonctions qui expliquent en partie les écarts de salaire. Les professeurs agrégés gagnent ainsi "1,5 fois plus que les professeurs des écoles et près de 2 fois plus que les contractuels". L’exercice du service à temps complet, partiel ou incomplet, ainsi que les primes et indemnités, expliquent aussi ces écarts. En 2021, la moitié des contractuels ont un salaire net moyen inférieur à 1 870 € par mois.