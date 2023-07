"Un texte qui n’est plus tout à fait celui du Sénat, ni tout à fait celui de l’Assemblée, ni celui du gouvernement", a déclaré le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, avant le vote de la PPL ZAN à l’Assemblée, jeudi 12 juillet, reconnaissant ainsi le travail parlementaire accompli. Le texte a été adopté au palais Bourbon par 169 voix pour et 29 contre, à l’appel des groupes écologistes et LFI. Le Sénat a adopté, ce jeudi 13 juillet, le même texte, par 326 voix pour et une voix contre. Le Parlement a ainsi validé le texte issu de la commission mixte paritaire du 6 juillet dernier. "Cette loi respecte les équilibres auxquels nous étions parvenus à l’Assemblée nationale", salue le député Bastien Marchive (Renaissance, Deux-Sèvres), rapporteur du texte pour la commission des affaires économiques de l’Assemblée, et rapporteur de la CMP.