La France reste dans le groupe des "innovateurs forts", derrière celui des "champions", mais "son avance sur les performances de l’UE se réduit de plus en plus", pointe la Commission européenne dans son édition 2023 du Tableau de bord européen de l’innovation, publié jeudi 6 juillet. Ce document constitue une évaluation comparative des performances de R&I des États de l’UE, ainsi que des forces et faiblesses de leurs systèmes de R&I. Malgré les crises récentes, les États membres de l’UE et leurs régions continuent d’améliorer leurs performances en matière d’innovation.