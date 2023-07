Le ministre de l’Économie a annoncé, ce jeudi 13 juillet sur TF1, le maintien du taux de rémunération du livret A à 3 % au 1er août. Et ce "pendant dix-huit mois", conformément aux recommandations de la Banque de France, même si l’inflation continue à ralentir d’ici-là. Pour rappel, le taux du livret A est passé de 0,5 % à 3 % en un an. Une annonce accueillie "avec satisfaction" par l’USH car "une hausse de 1 % du taux aurait eu pour impact un nouvel enchérissement de la charge financière des bailleurs sociaux de l’ordre de 1,4 milliard € en année pleine". La veille, évoquant devant les députés les différentes options de financement des futurs réacteurs nucléaires EPR 2, Bruno Le Maire a rappelé que le recours au Livret A, qui a l’avantage d’offrir "un taux stable, disponible et un capital garanti", était à l’étude. "Nous avons un encours de 540 Md€, dont 160 Md vont au financement du logement social. Il reste une marge de manœuvre", commente Bruno Le Maire, avant de s’interroger : "le Livret A a-t-il vocation à financer des infrastructures énergétiques ?"