François Braun et Agnès Firmin Le Bodo annoncent plusieurs mesures pour la santé en milieu rural, le 13 juillet 2023 : le recrutement de 6 000 assistants médicaux supplémentaires d’ici fin 2024 avec un soutien de 65 millions d’euros par an, le déploiement d’au moins 100 médicobus d’ici fin 2024 (10 millions d’euros de subventions), la généralisation des CPTS sur tout le territoire d’ici fin 2023 (un quart de la population n’étant pas couvert par une CPTS), en plus du déploiement de 4 000 maisons de santé pluriprofessionnelles d'ici 2027 déjà annoncé dans le plan ruralité présenté à la mi-juin.