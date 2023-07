Près de 71 % des parcelles immobilières appartenant à des entreprises "sont détenues de manière anonyme", d’après un rapport de Transparency International France, publié le 5 juillet. Face à ce "mur d’opacité" propice au blanchiment d’argent, l’ONG préconise plusieurs mesures pour améliorer le reporting des entreprises et l’accès à ces données au plus grand nombre. Les professionnels de l’immobilier, sans contester la réalité de ces zones d’ombre, relativisent pour leur part l’ampleur du sujet. "Globalement, on sait qui sont les propriétaires immobiliers en France", souligne l’Ifpimm.