Lauréat de l’appel à propositions PUI, "Valiotech permettra de répondre aux grands défis de développement de nos territoires et de montrer à l’échelle de l’Indo-Pacifique ouest que le modèle français et européen de l’innovation et de l’entrepreneuriat est tout à fait présent", assure Frédéric Miranville, président de l’université de La Réunion, à AEF info le 13 juillet 2023. L’objectif est de créer, à travers ce PUI, une "deep tech vallée de l’Indo-Pacifique", en mettant en synergie les partenaires du territoire. Positionné sur "une innovation de rupture, avec des valeurs portées par l’économie sociale et solidaire", Valiotech veut renforcer le lien entre les laboratoires et les acteurs économiques et doubler le nombre de start-up accompagnées par an. Les objectifs du PUI devront sans doute être revus puisque le projet a été subventionné à hauteur de 3 M€ au lieu des 6 M€ escomptés.