Agnès Pannier-Runacher et Bruno Le Maire ont exposé devant les députés, mercredi 12 juillet 2023, les différentes options de financement des futurs réacteurs nucléaires EPR 2. "Aucune hypothèse n’est arrêtée" et la piste du financement par le Livret A en fait partie, ont expliqué les ministres. Le mécanisme devrait être précisé d’ici fin 2024, avec comme paramètre essentiel, celui du coût du capital le moins élevé possible.