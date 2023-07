Le SGPE a mis en ligne sur son site jeudi 13 juillet 2023 la "synthèse" de son plan, dévoilée la veille par Greenpeace et reprenant les principales orientations présentées le matin même par Élisabeth Borne en Conseil national de la transition écologique. Le document détaille secteur par secteur les réductions d’émissions de gaz à effet de serre à atteindre d’ici à 2030. Pour Greenpeace, la France manque d’ambition en ne visant pas la réduction brute de ses émissions de 62,2 % à cette date. Le Shift Project appelle quant à lui l’exécutif à traduire ce plan via des "choix audacieux et cohérents".