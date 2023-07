Une "mission flash" menée par les députés Fanta Berete (Renaissance, Paris) et Stéphane Viry (LR, Vosges) préconisent de proroger de deux nouvelles années, l’expérimentation de CDI d’employabilité. En dépit de l’absence d’évaluation sérieuse du dispositif, les parlementaires considèrent "prématuré et même inopportun de mettre un terme à l’expérimentation dès la fin de l’année, à plus forte raison dans un contexte où la recherche du plein-emploi est érigée au rang de priorité nationale". Ce contrat est attaqué par le secteur de l’intérim, voyant là une concurrence déloyale à l’encontre du CDII.