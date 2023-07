Bilan de compétences obligatoire à 45 ans, incitation fiscale à se former, sécurisation du financement de l’apprentissage… Le rapport sur la réponse formation aux besoins de compétences pour l’avenir adopté le 29 juin 2023 par la délégation sénatoriale aux entreprises, comporte 30 recommandations couvrant la totalité du champ de la formation professionnelle initiale et continue, de l’orientation à l’apprentissage, en passant par la voie professionnelle, la formation en entreprise ou les reconversions. Il a été remis à Olivier Dussopt et Carole Grandjean début juillet.