"Nous avons la chance d’avoir une université – l’université Savoie Mont-Blanc – complètement adaptée à notre territoire", se félicite Guillaume Kreziak, PDG de la société industrielle Pfeiffer Vacuum à Annecy et président de la fondation USMB. "Nous ne pourrions pas vivre sans notre université qui forme des étudiants et produit de la recherche", complète-t-il. Guillaume Kreziak détaille pour AEF info les principales actions de la fondation et explique l’intérêt pour son entreprise de s’investir dans ce collectif aux côtés des laboratoires et des collectivités.