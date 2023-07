Cycles de formation de l’encadrement de l’ESR à l’IH2EF, partenariats avec France Universités, conventionnements avec l’IHEST… "Le réseau DircabESR est désormais un acteur ressource et reconnu tant par ses membres que par l’écosystème de l’ESR, et la fonction de directeur de cabinet est bien identifiée !", se félicite Sandra Vié, présidente du réseau de 2021 à 2023, dans une interview à AEF info en juillet 2023. La directrice de cabinet de l’université Gustave Eiffel a passé la main à Aurore Lonchay, directrice de cabinet à l’université de Reims Champagne-Ardenne, élue lors du séminaire d’été de l’association, organisé les 6 et 7 juillet 2023 à Bruxelles (lire sur AEF info). Cette dernière entend "poursuivre le travail engagé avec l’IH2EF", et constate que face à des fonctions qui "évoluent beaucoup", "des besoins émergent sur la structuration des cabinets". Ainsi, le réseau prévoit de "travailler sur l’animation des gouvernances".