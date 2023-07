Le groupe minier Eramet a signé en mai 2023 un accord créant une instance de dialogue social transnational, baptisée "Eramet Global Forum". Cette instance de représentation des 10 000 salariés d’Eramet dans le monde "est le reflet de la diversité culturelle et géographique du groupe". Elle permet d’échanger "sur les orientations stratégiques et ses déclinaisons majeures dans les domaines économique, technique, commercial, financier, social, sociétal et environnemental" et peut être amenée "à négocier et conclure avec la direction du groupe des accords transnationaux".