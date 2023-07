Après une longue journée de débats, qui se sont cristallisés notamment autour de la "disposition anti-ghetto" du futur schéma directeur, qui suspend les subventions régionales à la production de logements sociaux dans les territoires composés de plus de 30 % de logements très sociaux (PLAI et PLUS), le Sdrif-e, schéma directeur environnemental de la région Île-de-France, a été voté tard dans la soirée de ce mercredi 12 juillet 2023. L’enquête publique, qui débute au mois de janvier 2024, s’annonce mouvementée.