L’impact de la baisse des effectifs en CPGE économiques et commerciales atteint les écoles de commerce : à l’issue des concours 2023, 13 d’entre elles doivent assumer une perte sèche de préparationnaires par rapport à 2022, allant de -144 à l’EM Strasbourg à -8 à GEM, et ce malgré l’ouverture de places supplémentaires en voie littéraire. L’ICN perd 81 recrues, l’Inseec 75, l’EM Normandie 72 et BSB, 55. D’autres écoles s’en sortent mieux : l’EM Lyon inscrit 25 étudiants de plus, Audencia et Skema +20, Neoma et TBS +10 et l’Edhec +8. En termes de palmarès en revanche, le top 15 est stable.