L’ANR publie son plan d’action 2024 et lance également la nouvelle édition de son appel à projets générique, mercredi 12 juillet 2023. Le plan d’action s’inscrit "dans la continuité des éditions 2023 et 2022", mais présente quelques nouveautés. L’appel LabCom est désormais ouvert aux start-up et l’appel Esdir (exploitation scientifique des infrastructures de recherche) est supprimé. L’ANR rappelle enfin qu’un nouvel appel Carnot sera ouvert au deuxième semestre 2024 et "permettra de confirmer l’engagement des instituts en cours et d’ouvrir l’appel à de nouvelles candidatures".