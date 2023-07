Le vice-président délégué à l’habitat de la métropole de Rennes, Honoré Puil, a quitté début juillet 2023 le poste de président de l’association Foncier Solidaire France qu’il dirigeait depuis sa création, deux ans et demi plus tôt. Il reste membre du conseil d’administration et a passé le relais au vice-président de la métropole de Lyon en charge de l’habitat, Renaud Payre, qui portera le plaidoyer des organismes fonciers solidaires auprès du ministère du Logement le 17 juillet. Dans une interview à AEF info, Honoré Puil revient sur son mandat, marqué par le triplement du nombre d’OFS agréés, et sur les enjeux à venir, en matière de régulation du foncier, de relèvement des plafonds de revenus des acquéreurs, ou encore de BRS pour les ménages intermédiaires.