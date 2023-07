Police nationale. Un arrêté du 7 juillet 2023 fixe à 5 % le pourcentage d’emplois réservés appliqué au recrutement dans le corps des gardiens de la paix et de la police nationale ouverts au titre des années 2024 et 2025 Police municipale. Un décret du 12 juillet 2023 modifie l’article R. 511-30 du code de la sécurité intérieure, relatif à l’acquisition et à la détention d’armes par les communes dotées d’un service de police municipale armé....