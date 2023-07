Le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, a présenté ce jeudi 13 juillet en Conseil des ministres le projet de loi relatif à l'accélération de la reconstruction des bâtiments dégradés ou démolis lors des émeutes urbaines qui se sont produites entre le 27 juin et le 5 juillet. Alors que le texte initial visait aussi un traitement plus rapide des copropriétés dégradées, l'article correspondant a été retiré.