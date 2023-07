"Il y a une fenêtre ouverte avec France 2030, la réforme de la voie professionnelle, le CNR, etc. Nous avons besoin d’une recherche pour l’éducation. Or nous sommes loin d’être dépourvus", estime Jean-Marc Monteil, chargé de mission interministériel sur le numérique éducatif (1), dans un entretien à AEF info mi-juillet 2023. Il plaide pour "promouvoir l’ensemble du patrimoine de la recherche pour l’éducation avec l’exigence sélective de la rigueur scientifique pour que les résultats des travaux éclairent les démarches éducatives d’enseignement et d’apprentissage et viennent enrichir les pratiques et assurer leur efficacité". Alors que sa mission a été renouvelée jusqu’en juin 2024, il détaille aussi la manière dont les programmes e-Fran et ProFan, financés par France 2030, sont déployés pour un "passage à l’échelle", et en quoi le second participe à la valorisation de la voie professionnelle.