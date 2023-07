Carenews, le média des acteurs de l’engagement, rejoint le groupe AEF info

Carenews, le média des acteurs de l’engagement, rejoint le groupe AEF info qui fête cette année ses 25 ans. Ce rapprochement vise à "conforter leurs positions dans les secteurs de l’Économie sociale et solidaire et de la Responsabilité sociétale des entreprises". Guillaume Brault, fondateur de Carenews en 2014, en reste le dirigeant.



Carenews, le média des acteurs de l’engagement et "premier hub d’information de l’engagement sociétal et environnemental" avec plus de 30 000 contenus et une centaine de blogs d’entreprises hébergés sur son site, rejoint le groupe AEF info, qui célèbre en 2023 ses 25 ans. Fondé par Guillaume Brault, qui en reste le dirigeant, Carenews publie, en plus des informations produites par sa rédaction, des études (le Top 50 de l’entrepreneuriat à impact, le baromètre des directions de l’engagement, l’annuaire des solutions RSE…) et des podcasts (tel Impact mania qui décrypte l’impact réel de solutions environnementales ou sociales).

L’engagement sociétal, un sujet majeur

"Face à l’urgence climatique et à la pression citoyenne pour un développement économique supportable, il est impératif de changer le cours les choses. L’engagement sociétal est devenu un sujet majeur. L’information sur ces actions est nécessaire, attendue, recherchée", fait valoir Guillaume Brault.



Ce rapprochement entre deux entités, qui ont pour "même ADN" de "fournir une information de qualité et objective" selon les mots de Danielle Deruy, la directrice générale d’AEF info, vise à "conforter leurs positions dans les secteurs de l’ESS et de la RSE". En 2019 déjà, le groupe qui couvre cinq grands champs socio-économiques – dont l’actualité du développement durable et de la RSE – et "développe une activité sociétale structurante en faveur de l’insertion des jeunes éloignés de l’emploi" au travers notamment de son salon "Jeunes d’avenirs", a repris Produrable, le salon BtoB de référence sur le sujet. La prochaine édition se tiendra les 11 et 12 septembre prochains à Paris. Le groupe a également créé en 2021 l’évènement grand public Talents for the Planet, dont la 4e édition est prévue le 6 mars 2024.