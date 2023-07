"La révision des NPEC actuellement soumise au vote des administrateurs de France compétences a un impact négatif sur l’intégralité des 174 certifications proposées par les Compagnons du devoir", rapporte le secrétaire général de l’Association ouvrière des Compagnons du devoir et du Tour de France dans une note adressée à AEF info le 12 juillet 2023. Réagissant aux annonces faites lors du dernier CA de France compétences, Patrick Chemin observe que "ce sont principalement les niveaux 3 et 4 qui subissent les plus fortes baisses" de NPEC. Il appelle à "retravailler une méthode fiable de calcul".