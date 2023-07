La cour administrative de Paris annule, dans un arrêt daté du 28 juin 2023 révélé par Streepress, une sanction du préfet de police et le jugement de première instance qui la confirmait contre un brigadier-chef. L’avertissement pour manquement au devoir d’obéissance avait été prononcé par Didier Lallement en janvier 2021 à la suite de signalements par le policier auprès de sa hiérarchie concernant "de mauvais traitements et de propos injurieux et racistes à l’égard de personnes déférées" placées au dépôt du tribunal judiciaire de Paris.