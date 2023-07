À l’occasion du vingtième anniversaire de l’Anru et alors que les violences urbaines qui ont suivi la mort de Nahel M. à Nanterre (Hauts-de-Seine) ont rouvert cet été le débat sur les résultats de la politique de la ville, AEF info revient, à travers une série de contenus publiés tout au long du deuxième semestre 2023, sur la création du PNRU, sa mise en œuvre opérationnelle et financière au fil des années et son bilan. Deuxième chapitre : le lancement de l’Anru et son fonctionnement. Ou quand la doctrine se confronte avec la réalité.