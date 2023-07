Écoles d'art : Cédric Loire (Clermont) et Amel Nafti (Grenoble-Valence) élus co-présidents de l'Andéa

L’Andéa (Association nationale des écoles supérieures d’art) a élu, le 2 avril 2021, son nouveau CA, qui a lui-même désigné un nouveau bureau le 5 mai : Cédric Loire, historien et critique d’art, enseignant à l’École supérieure d’art de Clermont Métropole, et Amel Nafti, directrice de l’École supérieure d’art et design Grenoble-Valence, ont été élus co-présidents à l’unanimité. Parmi les axes prioritaires de travail de l’Andéa figure la "démocratisation de l’accès aux écoles d’art".