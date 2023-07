Le recteur d’Amiens, Raphaël Muller, devrait être nommé directeur de l’encadrement au secrétariat général des ministères de l’Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le 13 juillet 2023 en conseil des ministres, selon les informations recueillies par AEF info. Il succéderait à Pierre Moya, qui occupait ce poste depuis juin 2021 (lire sur AEF info) et qui devrait être nommé recteur d’Amiens.