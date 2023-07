Le gouvernement confie une mission "pour la rénovation de la recherche biomédicale" à Manuel Tunon de Lara et Raymond Le Moign, jeudi 13 juillet 2023. L’objectif est de "permettre à la France de poursuivre son rôle de leader dans le paysage international de la recherche en santé, en restaurant son attractivité pour les chercheurs, médecins, etc.". La mission devra remettre ses propositions d’ici octobre 2023 pour une mise en œuvre début 2024. La lettre de mission, qu’AEF info s’est procurée, précise que les propositions seront articulées autour de deux axes : pilotage stratégique, organisation ; financement et innovation.