À un an du début des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, AEF info s’intéresse aux enjeux sociaux que représente le plus célèbre événement sportif au monde au travers d’une série de décryptages, interviews et reportages. Troisième volet de cette initiative : le parcours de Rougui Sow, 28 ans, spécialiste du saut en longueur et chargée de projet RH au Crédit Mutuel de Loire-Atlantique - Centre Ouest. Avec Pascal Brethomé, DRH, elle explique comment concilier vie sportive et vie professionnelle quand on est une athlète de haut niveau, et que l’on vise une qualification pour les Jeux. Si le quotidien de la championne nécessite beaucoup d’énergie, il se révèle "plus facile à gérer grâce aux compétences acquises dans le sport : rigueur, organisation, engagement, compétitivité, résilience…"